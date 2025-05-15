أبو الغيط: نأمل أن تقدم قمة بغداد رسالة موحدة بشأن وقف الحرب على غزة

بغداد - (د ب أ)

أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، عن أمله في أن تقدم قمة بغداد رسالة موحدة بشأن تعزيز الأمن القومي العربي ووقف الحرب في غزة.

وقال أبو الغيط، اليوم خلال أعمال اجتماع وزراء الخارجية لبحث ملفات الدورة 34 للقمة العربية التي ستعقد في بغداد بعد غد السبت، إن "أمام قمة بغداد آمالا كبيرة لتعزيز التعاون العربي والتعامل مع الأزمات ووقف العدوان على غزة".

وأضاف "معروض أمام القمة العربية جملة قرارات بشأن مناطق الأزمات ونتطلع إلى رسالة موحدة لتعزيز الأمن القومي العربي ووقف حرب الإبادة في غزة".

واستهل الاجتماع بتسلم العراق رئاسة الاجتماع الوزاري من نظيره البحريني.

وقال فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي، في كلمة، إن "اجتماعنا هذا يأتي في مرحلة حساسة من تاريخ الأمة العربية ويتطلب منا تعزيز الجهود لدعم القضايا المصيرية التي تواجه الأمة".

وأضاف أن "القضية الفلسطينية تبقى قضيتنا المركزية وهي في قلوبنا ووجداننا وندعمَ الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

كما أدان "العدوان الإسرائيلي على غزة"، مشددا على ضرورة "نصرة القضية الفلسطينية وإغاثة الشعب الفلسطيني وإعادة عمل منظمات الإغاثة الدولية".

وجدد الوزير العراقي موقف بلاده "على دعم وحده وسلامة الأراضي السورية ودعم الاستقرار السياسي والاقتصادي وبناء دولة مستقرة ومزدهرة ورفع العقوبات عنها".

وذكر أن "سياسة العراق الخارجية تقوم على تعزيز السلم والاستقرار بالمنطقة وعلينا العمل على تقريب وجهات النظر وتغليب الحلول الدبلوماسية".

وقدم وزير الخارجية اقتراحا يقوم على "تشكيل لجنة وزارية تضم كل من العراق والبحرين والجامعة العربية لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء لحل الأزمات".

وقال الوزير حسين إن العراق "يحرص على دعم جميع المبادرات لحل الصراعات في المنطقة عبر تغليب جهود الحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل الخلافات في المنطقة".