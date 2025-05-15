الكرملين: بوتين التقى بالفريق الروسي المشارك في المفاوضات بشأن أوكرانيا

موسكو - (د ب أ)

قال متحدث باسم الكرملين اليوم الخميس، إنه على الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر المفاوضات في تركيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، فإنه أعطى تعليمات للوفد الروسي قبل مغادرته.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث دميتري بيسكوف القول "عشية مغادرة وفدنا إلى إسطنبول، عقد الرئيس بوتين اجتماعات استشارية للإعداد للمفاوضات مع الجانب الأوكراني".

ولم يحضر اللقاء المفاوضون فقط، ولكن أيضا المستشارون المقربون لبوتين، من بينهم وزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع أندريه بيلاوسوف وآخرون.

وقال الجانب الروسي أيضا إنه تم إرجاء بداية المفاوضات اليوم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا راخاروفا إنه "تم إرجاء المفاوضات الروسية-الأوكرانية إلى النصف الثاني من اليوم بناء على مبادرة من الجانب التركي".





