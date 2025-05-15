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حماس: نتنياهو المهووس بالقتل وحرب الإبادة يمثل خطرًا على المنطقة والعالم

03:30 م الخميس 15 مايو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت حركة حماس في بيان، الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يواجه جهود الوسطاء بالتصعيد العسكري، مؤكدة أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يكترث لمصير أسراه ويقود حربا بلا نهاية.

وأشارت حماس، إلى أن إصرار نتنياهو على التفاوض دون وقف الحرب يكشف عقليته الإجرامية التي ترى بالتهدئة مجرد أداة لشراء الوقت، مؤكدة أن العملية التفاوضية هدفها وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وإطلاق سراح الأسرى وهو ما يتهرب منه نتنياهو.

وأوضحت حماس، أن نتنياهو "المهووس بالقتل وحرب الإبادة يمثل خطرا على المنطقة والعالم ما يستوجب ردا دوليا حازما"، لافتة إلى أن العالم يريد أن يرى وقفا للحرب في نهاية المطاف وهو ما يرفضه نتنياهو وحكومته المتطرفة.

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نتنياهو حماس الاحتلال الإسرائيلي
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