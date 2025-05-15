ترامب: قد أسافر لتركيا إذا حدث شئ ما في المفاوضات بشأن أوكرانيا

أبوظبي - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إنه مازال يمكن أن يسافر إلى تركيا للمشاركة في المباحثات بشأن إنهاء الحرب الأوكرانية إذا كان ذلك "ملائما".

وقال ترامب في قطر، في اليوم الثالث لجولته في الشرق الأوسط "في حال حدوث شئ ما، سوف أذهب يوم الجمعة إذا كان ذلك ملائما".

وكان ترامب قد طرح فكرة الانضمام للمفاوضات في إسطنبول، ولكن البيت الأبيض قال خلال الليل إنه لن يذهب بعدما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك.

وقال الرئيس الأمريكي إنه لم يتوقع وجود بوتين في إسطنبول للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأضاف "لا، لم أتوقع ذلك.. في حقيقة الأمر لقد قلت، لماذا سوف يأتي إذا كنت أنا غير ذاهب إلى هناك؟"

ومن المقرر أن يتوجه ترامب إلى الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من اليوم الخميس.