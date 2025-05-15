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ترامب: أمير قطر صديق لي قبل أن أدخل عالم السياسة وهو قائد رائع

01:25 م الخميس 15 مايو 2025

دونالد ترامب وأمير قطر

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وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن شكره "شركاءنا في القوات المسلحة القطرية"، مؤكدا أن قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر واحدة من أفضل القواعد العسكرية في العالم.

وأشار ترامب، إلى أن قطر اشترت معدات عسكرية من أحدث الأنواع بما في ذلك مسيرات وعربات قتالية.

وقال ترامب، إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني صديق له قبل أن يدخل عالم السياسة وهو قائد رائع وزعيم رائع لشعبه، مضيفا "أنا في خضم رحلة تاريخية وأمضيت أمس يوما رائعا مع أمير دولة قطر.. سأودع أمير قطر اليوم على أمل اللقاء به قريبا".

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دونالد ترامب أمير قطر القوات المسلحة القطرية
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