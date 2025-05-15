وزير الدفاع الأمريكي: نستعد للحرب لتحقيق السلام والأمن لشعبنا

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الخميس، إن الرئيس ترامب يعمل من أجل المقاتلين الأمريكيين في كل مكان، مضيفا "نعمل في وزارة الدفاع لتنفيذ شعار السلام من خلال القوة".

وأوضح هيجسيث، أن أعدادا متزايدة تنضم للقوات المسلحة الأمريكية، مؤكدا أن أمريكا ستكون أقوى من ذي قبل تحت قيادة الرئيس ترامب.

وأشار هيجسيث، إلى أن الولايات المتحدة تستعد للحرب لتحقيق السلام والأمن للشعب الأمريكي، موضحا أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" حصلت على موازنة تاريخية للعام المقبل مقدارها تريليون دولار.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم، عن تخصيص تريليون دولار لوزارة الدفاع من الموازنة العامة للدولة.