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الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يستخدم سياسة إفراغ المناطق المأهولة لترويع المواطنين

12:44 م الخميس 15 مايو 2025

الدفاع المدني بغزة

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وكالات

قالت سلطات الدفاع المدني بغزة في بيان، الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يزيد من القصف واستهداف المنازل المأهولة بالسكان ما يرفع عدد الشهداء والجرحى.

وأوضح البيان، أن قوات الاحتلال تستخدم سياسة إفراغ المناطق المأهولة بالسكان للضغط على المواطنين وترويعهم، كما تعرقل عمل طواقم الدفاع المدني في الوصول والاستجابة لنداءات المواطنين عند عمليات القصف.

وشدد البيان، على أن تدمير الاحتلال مقدرات قوات الدفاع المدني بشكل ممنهج يزيد من صعوبة عمله في أماكن القصف والاستهداف، موضحا أن الآلاف باتوا في العراء نتيجة التهديدات بقصف المدارس ومراكز الإيواء التي تؤوي نازحين.

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