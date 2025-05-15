82 شهيدا بغارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

وكالات

أفادت مصادر طبية فلسطينية، الخميس، بارتقاء 82 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقالت المصادر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنكل بجثامين الشهداء الذين أعدمتهم في طمون قبل نقلهم إلى جهة مجهولة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا في بلدة طمون وفجّر مقهى في طوباس.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسللت إلى طمون جنوب طوباس وحاصرت منزلا، قبل أن تلتحق بها تعزيزات عسكرية تتضمن جرافة، موضحين أن جنود الاحتلال استهدفوا المنزل بالأسلحة وقذائف "الإنيرجا".