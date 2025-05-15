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موسكو: الوفد الروسي موجود في إسطنبول ومستعد للعمل الجاد بالمفاوضات

12:03 م الخميس 15 مايو 2025

تركيا

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وكالات

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، استعداد موسكو للانخراط في مفاوضات جادة مع أوكرانيا.

وأشارت زاخاروفا، إلى أن الوفد الروسي موجود في مدينة إسطنبول التركية ومستعد للعمل الجاد في المفاوضات، موضحة أن الدول الأوروبية تهدد روسيا بفرض عقوبات جديدة لكن لغة التهديد لن تجدي نفعا.

ووصل الوفد الروسي مدينة إسطنبول التركية من أجل المباحثات التي تهدف لإنهاء الحرب في أوكرانيا، حيث وصلت طائرة الوفد إلى مطار أتاتورك، حسبما ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الخميس.

وقالت الوكالة، نقلا عن مصادر مقربة من المفاوضين الروس، إنه لم يتم بعد تحديد موعد بدء المفاوضات مع الوفد الأوكراني

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح إجراء مباحثات مباشرة في اسطنبول.

ولم يعرف حتى وقت متأخر من أمس الأربعاء أن فلاديمير ميدينسكي سيترأس الوفد الروسي.

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موسكو الوفد الروسي إسطنبول مفاوضات
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