عمران خان يوافق على عرض رئيس الوزراء الباكستاني شريف بإجراء حوار

إسلام آباد - (د ب أ)

وافق مؤسس حزب حركة الإنصاف الباكستانية رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان، على إجراء حوار مع الحكومة، عقب عرض أخير من جانب رئيس الوزراء شهباز شريف.

وأفادت مصادر مطلعة بأن خان أعطى إشارة بدء المحادثات لرئيس الحزب المحامي جوهر علي خان الذي التقاه في سجن أديالا يوم الاثنين الماضي ، بحسب قناة جيو نيوز.

غير أن رئيس الوزراء السابق أعرب عن تفضيله الشديد لإجراء المحادثات بعيدا عن عيون كاميرات وسائل الإعلام لضمان تحقيق نتائج ذات معنى.

وتقول مصادر من حركة الإنصاف إن الحزب سوف يتواصل مع الحكومة رسميا لبدء الحوار. ويعتقد الحزب أن الجهود السابقة في المفاوضات تعثرت بعد أن صارت تحت المجهر من قبل وسائل الإعلام وبالتالي يفضلون نهجا أكثر سرية وتركيزا هذه المرة.

وكانت محكمة باكستانية قد أصدرت في يناير حكما بالسجن 14 عاما بحق عمران خان، و سبعة أعوام بحق زوجته، بعد إدانتهما بالفساد .

وتتمثل التهم الموجهة إلى الزوجين في قبول هدية عبارة عن أرض من أحد أقطاب تجارة العقارات، مقابل غسل أموال، عندما كان خان يتولى السلطة.

ونفى خان ارتكاب أي مخالفات وأصر منذ اعتقاله في عام 2023 على أن جميع الاتهامات الموجهة إليه هي مؤامرة من منافسيه لمنعه من العودة إلى منصبه.