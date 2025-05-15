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الوفد الروسي يصل إسطنبول قبل بدء مباحثات السلام مع أوكرانيا

11:13 ص الخميس 15 مايو 2025

تركيا

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اسطنبول - (د ب أ)

وصل الوفد الروسي مدينة إسطنبول التركية من أجل المباحثات التي تهدف لإنهاء الحرب في أوكرانيا، حيث وصلت طائرة الوفد إلى مطار أتاتورك، حسبما ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الخميس.

وقالت الوكالة، نقلا عن مصادر مقربة من المفاوضين الروس، إنه لم يتم بعد تحديد موعد بدء المفاوضات مع الوفد الأوكراني

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح إجراء مباحثات مباشرة في اسطنبول.

ولم يعرف حتى وقت متأخر من أمس الأربعاء أن فلاديمير ميدينسكي سيترأس الوفد الروسي.

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