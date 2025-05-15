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قطر: الحكومة السورية أكدت عدم رغبتها بالدخول في حرب مع جيرانها

11:12 ص الخميس 15 مايو 2025

محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

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وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الخميس، إن أنشطة إسرائيل الأخيرة في سوريا والقصف يؤديان لزعزعة استقرارها.

وأعرب بن جاسم، عن ثقة الدوحة في قدرة السوريين على تغيير وضع بلدهم و"نحتاج لتمكينهم من ذلك"، مضيفا "سمعنا من الحكومة السورية عدم رغبتها في الدخول في حرب مع جيرانها".

وأوضح بن جاسم، أن سبب الصراع بين إسرائيل ودول المنطقة احتلال أراض فلسطينية وسورية.

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قطر الحكومة السورية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إسرائيل سوريا
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