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قطر: السلوك الإسرائيلي يعيق تحقيق أي تقدم في المفاوضات

11:11 ص الخميس 15 مايو 2025

قطر

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وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الخميس، إن التقدم المحرز بإطلاق سراح الأسير مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر تعتبره الدوحة اختراقا لإعادة التفاوض إلى مساره.

وأوضح بن جاسم، أن تصريح إسرائيل بأنها ستفاوض دون إنهاء الحرب يرسل إشارة عدم اهتمام، مشيرا إلى أن قطر عبّرت للإسرائيليين عن قلقها وأبلغتهم بالحاجة للدخول بتفاوض هادف.

وأعرب بن جاسم، عن أمله في رؤية تقدم و"لست متأكدا من حدوثه قريبا مع السلوك الإسرائيلي"، مؤكدا أن الحل صعب مهما بذل الوسطاء ما لم تكن الأطراف مستعدة لمفاوضات هادفة.

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