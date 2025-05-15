إعلان

قطر: لم نتلق أي خطة إنسانية أمريكية لغزة وكل ما سمعناه تقارير إعلامية

11:09 ص الخميس 15 مايو 2025

غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الخميس، أن الدوحة لم تتلق أي خطة إنسانية أمريكية لغزة وكل ما سمعته تقارير إعلامية.

وقبل أسبوع، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر قولهم، إن الرئيس دونالد ترامب قد يعلن خلال أيام خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها التي تنخرط فيها إدارته في مناقشات تفصيلية بشأن إيصال المساعدات إلى السكان المدنيين داخل القطاع المحاصر.

وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسي تابع للأمم المتحدة، أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى آلية نهائية لتنفيذ الخطة، إلا أن الفكرة الأساسية تقوم على إنشاء عدد محدود من مناطق التوزيع، بحيث تخدم كل واحدة منها مئات الآلاف من الفلسطينيين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غزة خطة إنسانية أمريكية لغزة محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الدوحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سيرة نادي الأولمبي.. ماض مجيد وأبطال يبحثون عن حاضر (قصص مصورة)
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ