قطر: لم نتلق أي خطة إنسانية أمريكية لغزة وكل ما سمعناه تقارير إعلامية

وكالات

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الخميس، أن الدوحة لم تتلق أي خطة إنسانية أمريكية لغزة وكل ما سمعته تقارير إعلامية.

وقبل أسبوع، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر قولهم، إن الرئيس دونالد ترامب قد يعلن خلال أيام خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها التي تنخرط فيها إدارته في مناقشات تفصيلية بشأن إيصال المساعدات إلى السكان المدنيين داخل القطاع المحاصر.

وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسي تابع للأمم المتحدة، أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى آلية نهائية لتنفيذ الخطة، إلا أن الفكرة الأساسية تقوم على إنشاء عدد محدود من مناطق التوزيع، بحيث تخدم كل واحدة منها مئات الآلاف من الفلسطينيين.