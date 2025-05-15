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مسؤول إيراني: طهران مستعدة للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب

11:06 ص الخميس 15 مايو 2025

إيران

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول إيراني كبير، الخميس، إن طهران يمكن أن تتخلى عن اليورانيوم عالي التخصيب في اتفاق نووي يتم إبرامه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقبل ساعات، أعلن المستشار السياسي للمرشد الأعلى الإيراني علي شمخاني، أن طهران ستكون مستعدة لتوقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة وفقا لشروطها.

وأكد على استعداد بلاده للالتزام بالتخلص من مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب المستخدم في "الأسلحة" مقابل رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، بحسب روسيا اليوم.

وأشار إلى أن إيران ستلتزم بعدم إنتاج أسلحة نووية والتخلص من جميع مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب الذي يمكن استخدامه كأسلحة، والموافقة على تخصيب اليورانيوم فقط في المستويات الأدنى اللازمة للاستخدام المدني، والسماح للمفتشين الدوليين بمراقبة هذه العملية، مقابل الرفع الفوري لجميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عن حقها في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما في ذلك التخصيب.

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