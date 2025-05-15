قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة على محافظة الخليل

(وكالات)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة مداهمات واسعة طالت مخيم الفوار جنوب محافظة الخليل، ما أسفر عن احتجاز أكثر من 70 فلسطينيًا.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اقتحمت قوات الاحتلال المخيم بشكل مفاجئ، ونفذت حملة تفتيش عنيفة داخل عشرات المنازل، تخللتها اعتداءات على الأهالي وتخريب متعمد للممتلكات.

ومن أبرز الانتهاكات التي وثقتها المصادر، الاعتداء بالضرب على أمجد النجار، مدير العلاقات العامة في نادي الأسير الفلسطيني، وعائلته. وقد أدى الاعتداء إلى إصابة زوجته بكسور في يدها، في حين طال التخريب أجزاء كبيرة من أثاث منزله.

ولم تقتصر الحملة العسكرية على مخيم الفوار، حيث وسعت قوات الاحتلال عملياتها لتشمل بلدة بيت كاحل شمال الخليل وقرية دير العسل جنوب غرب المحافظة.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في تلك المناطق، واحتجزت عددًا من المواطنين لساعات قبل أن تفرج عن بعضهم لاحقًا.