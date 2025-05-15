غزة.. استشهاد 55 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال منذ فجر اليوم

(وكالات)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي أسفرت عن استشهاد 55 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، وسط دمار هائل طال مناطق سكنية وخيام للنازحين.

ومن بين إجمالي الشهداء، يوجد أكثر من 43 شهيدًا ارتقوا في خان يونس وحدها، إثر استهداف عنيف طال 13 منزلاً وخيمة للنازحين.

وفي رفح، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام باستشهاد سيدة وإصابة ثلاثة آخرين بقصف مدفعي استهدف خيامًا للنازحين في المنطقة الإقليمية شمال غرب المدينة، حيث يتجمع آلاف الفلسطينيين الذين فروا من القصف في مناطق أخرى.

وفي بلدة جباليا شمال القطاع، استشهد سبعة مواطنين جراء قصف إسرائيلي مباشر على منزل مأهول، في حين استهدفت الطائرات الحربية صباحًا مناطق متفرقة من محافظة خان يونس، بما فيها بلدة خزاعة وحي قيزان النجار وبلدة عبسان الكبيرة.

وفي مدينة غزة، ارتقى ثلاثة شهداء آخرين جراء قصف استهدف شقة سكنية في حي النصر. كما استهدفت الغارات ثمانية منازل سكنية على الأقل في خان يونس، ما أسفر عن 43 شهيدًا وأكثر من 100 جريح.

