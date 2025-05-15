عائلات الأسرى لنتنياهو: كيف يتم إطلاق سراح أسرى من غزة دون مقابل؟

وكالات

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في رسالة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الخميس" "كيف يتم إطلاق سراح أسرى من غزة دون مقابل؟"

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هيئة عائلات الأسرى، قولهم إن إخفاء إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين عن الرأي العام يهدد بإفشال صفقة التبادل ويعرض حياة الأسرى للخطر.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الهجمات التي شنتها إسرائيل على غزة هذا الأسبوع ترسل إشارة مفادها أن تل أبيب غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار.

وأكد رئيس الوزراء، أن خطة توزيع المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة لغزة "غير ضرورية".

وأوضح أنه ينبغي السماح للأمم المتحدة بتسليم المساعدات إلى القطاع الذي مزقته الحرب.