آيزنكوت: لقاء ترامب مع أحمد الشرع نذير سوء لإسرائيل

وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، الخميس، إن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع نذير سوء لإسرائيل.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، في لقاء هو الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة السورية.

وجاء اللقاء، بعد إعلان واشنطن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ وقت النظام السابق للرئيس بشار الأسد الذي سقط في 8 ديسمبر الماضي، وسافر بعدها الأسد إلى روسيا.

وتم اللقاء على هامش فعاليات القمة الخليجية الأمريكية، التي يحضرها عدد من زعماء دول الخليج في الرياض.