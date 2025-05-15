ترامب: على إيران أن تشكر أمير قطر لأنه يمنعنا من توجيه ضربة لهم

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن إيران محظوظة بأن يكون في قطر أمير يكافح من أجل عدم توجيه ضربه لهم.

وأشار ترامب، إلى أنه يجب على إيران شكر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني شكرا عظيما، فآخرون يودون أن توجه الولايات المتحدة ضربة قاسية لإيران على عكس قطر.

وأكد ترامب، أن هناك تقدم في مسألة إيران وقد وافقت إلى حد بعيد على بنود اتفاق.

وأوضح ترامب، أن إعجابه بأناس مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر يجعله يعمل لمدة 20 ساعة في اليوم ويصافح الكثيرين.