آيزنكوت: الصراع مع حماس سيستمر لفترة طويلة والنصر الكامل شعار غير واقعي

وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، الخميس، إن إصرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عقد صفقة جزئية مع حماس خطأ جسيم للغاية ينبع من دوافع سياسية.

وأوضح آيزنكوت، أن الصراع مع حماس لن ينتهي في الجيل الحالي وسيستمر لفترة طويلة، مؤكدا أن "النصر الكامل شعار غير واقعي".

وذكرت الإذاعة العبرية نقلا عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن الجميع يفهم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سئم من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأشار لابيد، إلى أن العالم يرى الآن أن المملكة العربية السعودية حلت محل إسرائيل كحليف للولايات المتحدة.