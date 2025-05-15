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بشأن مزاعم جنسية.. عزل قائد بالبحرية الملكية البريطانية

10:21 ص الخميس 15 مايو 2025

البحرية الملكية البريطانية

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لندن - (د ب أ)

عُزل قائد بالبحرية الملكية البريطانية من منصبه بعد أقل من ثلاثة أشهر من توليه بينما كان يخضع لتحقيق في مزاعم جنسية.

وتولى ليفتنانت جنرال مارتن ميجر مسؤولية السفينة الحربية "إتش إم أس تاين " في فبراير، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ويفهم أنه عُزل من القيادة الأسبوع الماضي، وحل الضابط التنفيذي بالسفينة محله مؤقتا.

وأفادت صحيفة ذا تايمز بأن المزاعم تنطوي "على سلوك جنسي غير مقبول مع أحد مرؤوسيه".

وقالت الصحيفة إن "قيادة جرائم الدفاع الخطيرة" تحقق مع ميجر بعد تلقيها شكوى ضده.

وقالت الملكية البحرية إن السفينة تعمل في المياه البريطانية والأوروبية في مهمات أمنية و"تحمي مصالح المملكة المتحدة".

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع في بيان أمس الأربعاء، "نؤكد أن عضوا بالقوات المسلحة يخضع للتحقيق من جانب قيادة جرائم الدفاع الخطيرة فيما يتعلق بتلك المزاعم".

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البحرية الملكية البريطانية عزل قائد بالبحرية الملكية مزاعم جنسية
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