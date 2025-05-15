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ترامب: أعتقد أننا قريبون من التوصل لاتفاق مع إيران

10:09 ص الخميس 15 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة تريد أن تنجح في المفاوضات مع إيران و"أعتقد أننا قريبون من التوصل لاتفاق".

وأشار ترامب، إلى أنه يريد لإيران أن تكون دولة كبيرة لكن لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، موضحا أن إدارته تخوض مفاوضات مع إيران لتحقيق سلام مستدام.

وأكد ترامب، أن الولايات المتحدة ستحمي منطقة الشرق الأوسط، مضيفا "نؤمن بالسلام عبر القوة ونريد أن ننجح في المفاوضات مع إيران".

وأوضح ترامب، أن الولايات المتحدة تصنع أفضل أنظمة التسليح في العالم، مشيرا إلى أن "الطائرات المسيرة باتت تلعب دورا مهما في النزاعات ورأينا ذلك بأوكرانيا".

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول إيراني كبير، الخميس، إن طهران يمكن أن تتخلى عن اليورانيوم عالي التخصيب في اتفاق نووي يتم إبرامه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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