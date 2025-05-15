غارات إسرائيلية تستهدف منازل جاهزة جنوب لبنان



وكالات

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات إسرائيلية استهدفت منازل جاهزة في بلدة حولا جنوب لبنان.

تأتي هذه الغارات في ظل استمرار التوترات والاشتباكات في جنوب لبنان، حيث سبق أن استهدفت إسرائيل مواقع لحزب الله وأدت إلى سقوط قتلى في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأربعاء، القضاء على عنصر في "حزب الله" بمنطقة قعقعية الجسر في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "استهدف قائد منطقة قبريخا في حزب الله"، وفقا لروسيا اليوم.

من جهة أخرى، نددت قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان اليونيفيل، بإطلاق نيران مباشرة من الجيش الإسرائيلي على مواقعها في جنوب لبنان، معتبرة ذلك سلوكا عدائيا جديدا.