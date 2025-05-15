إعلان

غارات إسرائيلية تستهدف منازل جاهزة جنوب لبنان

08:17 ص الخميس 15 مايو 2025

غارات إسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات إسرائيلية استهدفت منازل جاهزة في بلدة حولا جنوب لبنان.

تأتي هذه الغارات في ظل استمرار التوترات والاشتباكات في جنوب لبنان، حيث سبق أن استهدفت إسرائيل مواقع لحزب الله وأدت إلى سقوط قتلى في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأربعاء، القضاء على عنصر في "حزب الله" بمنطقة قعقعية الجسر في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "استهدف قائد منطقة قبريخا في حزب الله"، وفقا لروسيا اليوم.

من جهة أخرى، نددت قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان اليونيفيل، بإطلاق نيران مباشرة من الجيش الإسرائيلي على مواقعها في جنوب لبنان، معتبرة ذلك سلوكا عدائيا جديدا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غارات إسرائيلية لبنان جنوب لبنان غارات إسرائيلية في جنوب لبنان استهداف المباني في لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سيرة نادي الأولمبي.. ماض مجيد وأبطال يبحثون عن حاضر (قصص مصورة)
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ