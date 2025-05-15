منذ فجر اليوم.. 43 شهيدا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة



وكالات

قالت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، إن 43 مواطنا استشهدوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، معظمهم في خان يونس جنوب القطاع.

أضافت المصادر، أن حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس منذ فجر اليوم ارتفعت إلى 26، وذلك بعد استهداف 8 منازل على الأقل في المدينة.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب روسيا اليوم.

وفي الشمال استشهد 7 على الأقل، جراء القصف الإسرائيلي على منزل في بلدة جباليا، كما أفيد عن استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة.