ستيف ويتكوف: حل قطاع غزة يتطلب نزع سلاح حماس بالكامل



وكالات

أكد المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، أن أي حل طويل الأمد في قطاع غزة يجب أن يتضمن نزع سلاح حركة حماس بالكامل.

ورأى ويتكوف أن استمرار وجود حماس المسلحة في غزة غير مقبول، مشددا على ضرورة نزع سلاحها كجزء أساسي من أي اتفاق سلام مستدام.

في المقابل، ترفض حركة حماس بشكل قاطع أي مقترح يتضمن نزع سلاحها، معتبرة أن ذلك لا يسهم في إنهاء الحرب ولا يمثل حلا وطنيا مقبولا، وفقا لروسيا اليوم.

كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يطالب بنزع سلاح حماس كشرط أساسي للتهدئة، وهو مطلب ترفضه الحركة طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي.

تأتي هذه التصريحات في ظل مفاوضات جارية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، حيث قدم ويتكوف مقترحا يتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين مقابل هدنة في غزة، لكن الخلافات حول نزع السلاح تبقى عائقا رئيسيا أمام التوصل لاتفاق شامل.

وفي هذا الصدد، أشار ويتكوف، إلى أن الرأي العام في إسرائيل منقسم بشأن ضرورة إطلاق سراح الرهائن، وهناك انقسام حاد بشأن التوصل إلى تسوية تفاوضية لهذه المسألة.