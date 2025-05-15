إعلان

ستيف ويتكوف: حل قطاع غزة يتطلب نزع سلاح حماس بالكامل

07:09 ص الخميس 15 مايو 2025

ستيف ويتكوف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أكد المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، أن أي حل طويل الأمد في قطاع غزة يجب أن يتضمن نزع سلاح حركة حماس بالكامل.

ورأى ويتكوف أن استمرار وجود حماس المسلحة في غزة غير مقبول، مشددا على ضرورة نزع سلاحها كجزء أساسي من أي اتفاق سلام مستدام.

في المقابل، ترفض حركة حماس بشكل قاطع أي مقترح يتضمن نزع سلاحها، معتبرة أن ذلك لا يسهم في إنهاء الحرب ولا يمثل حلا وطنيا مقبولا، وفقا لروسيا اليوم.

كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يطالب بنزع سلاح حماس كشرط أساسي للتهدئة، وهو مطلب ترفضه الحركة طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي.

تأتي هذه التصريحات في ظل مفاوضات جارية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، حيث قدم ويتكوف مقترحا يتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين مقابل هدنة في غزة، لكن الخلافات حول نزع السلاح تبقى عائقا رئيسيا أمام التوصل لاتفاق شامل.

وفي هذا الصدد، أشار ويتكوف، إلى أن الرأي العام في إسرائيل منقسم بشأن ضرورة إطلاق سراح الرهائن، وهناك انقسام حاد بشأن التوصل إلى تسوية تفاوضية لهذه المسألة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ستيف ويتكوف خل قطاع غزة غزة حماس نزع سلاح حماس أمريكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سيرة نادي الأولمبي.. ماض مجيد وأبطال يبحثون عن حاضر (قصص مصورة)
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ