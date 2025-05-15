إعلان

هل بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في رفع عقوبات واشنطن عن سوريا؟

06:42 ص الخميس 15 مايو 2025

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إن وزارة الخزانة الأمريكية تتحرك لتخفيف العقوبات لتحقيق الاستقرار ودفع سوريا نحو السلام.

أضاف بيسنت، أن وزارة الخزانة الأمريكية أطلقت عملية رفع عقوبات واشنطن عن سوريا.

وكتب على منصة "X" للتواصل الاجتماعي: "تتحرك وزارة الخزانة الأمريكية لتخفيف العقوبات لتحقيق الاستقرار ودفع سوريا نحو السلام".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن سوريا بناء على طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقبل القمة الأمريكية الخليجية في السعودية، أجرى ترامب محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سكوت بيسنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات واشنطن على سوريا سوريا سوريا تلتزم بتعزيز المناخ الاستثماري سوريا لن تكون ساحة لصراع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سيرة نادي الأولمبي.. ماض مجيد وأبطال يبحثون عن حاضر (قصص مصورة)
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ