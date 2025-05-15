هل بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في رفع عقوبات واشنطن عن سوريا؟



وكالات

قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إن وزارة الخزانة الأمريكية تتحرك لتخفيف العقوبات لتحقيق الاستقرار ودفع سوريا نحو السلام.

أضاف بيسنت، أن وزارة الخزانة الأمريكية أطلقت عملية رفع عقوبات واشنطن عن سوريا.

وكتب على منصة "X" للتواصل الاجتماعي: "تتحرك وزارة الخزانة الأمريكية لتخفيف العقوبات لتحقيق الاستقرار ودفع سوريا نحو السلام".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن سوريا بناء على طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقبل القمة الأمريكية الخليجية في السعودية، أجرى ترامب محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع.