بزشكيان لـ ترامب: أمريكا تصف من يقاوم احتلال إسرائيل لفلسطين أنه يُهدد أمن المنطقة



وكالات

علق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، حول أنه سيدفع إيران إلى الإفلاس إذا تراجعت عن الاتفاق النووي.

وقال: "يقول ترامب إننا خطرون! هل نحن من أباد 60 ألف امرأة وطفل خلال عام واحد، أم أنتم؟ هل نحن من قطع الماء والخبز عن المظلومين؟".

وأضاف: "هل نحن من يشعل الحروب، أم أنتم الذين جئتم لبيع القنابل والصواريخ لدول المنطقة؟".

وتابع: "لقد بذلتم 47 عاما من الجهود لإركاع النظام الإيراني وأمتنا ولم تنجحوا"، مؤكدا أن بلاده لن ترضخ لأي متنمر، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح: "يقول ترامب إن أمريكا هي التي أخرجت داعش من المنطقة، هل أنتم من أخرجها، أم إيران والشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني الراحل؟".

واستطرد بزشكيان موجها حديثه لترامب: "أتخيفوننا؟ نحن من سيعمر هذا الوطن، وسنبنيه بكل قوّتنا .. تصريحات ترامب تعكس جهله وعدم معرفته بالشعب الإيراني"

وأضاف: "ترامب يظن أنه بمجرد أن يأتي ويطلق بعض الشعارات سنخاف؟! بالنسبة لنا، الشهادة أحلى من الموت على السرير".

وفي جانب آخر من تصريحاته، قال بزشكيان:"كل جهد الجبناء هو زرع الفتنة بيننا، هذه الكلمة (لترامب) كانت تهدف لبث الانقسام وزرع اليأس، لكنه سيحلم بذلك فقط".

واستطرد بزشكيان بالقول: "ذلك الشخص الذي جاء إلى المنطقة مهددا بالصواريخ والقنابل، سيحلم فقط برؤية إيران تستسلم. نحن باقون وسنبقى، لدينا جذور تمتد لآلاف السنين، ولا أحد يستطيع اقتلاعها".

كما انتقد بزشكيان الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية قائلا: "إسرائيل احتلت أرض فلسطين، لكن أمريكا تصف من يقاوم هذا الاحتلال بأنه عنصر يهدد أمن المنطقة. على مثل هذه 'الإنسانية' يجب أن نبكي".

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني بعد أن قال نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة ألقاها خلال زيارته السعودية، إنه سيدفع إيران إلى الإفلاس إذا تراجعت عن الاتفاق النووي، مشيرا إلى أنه في صدد ذلك قد يخفض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.