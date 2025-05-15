100 شهيد في 24 ساعة.. حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على خان يونس



وكالات

استشهد أكثر من 100 فلسطيني، بينما أصيب العشرات بغارات إسرائيلية عنيفة شنتها طائرات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء، بينهم 18 فلسطينيا استشهدوا فجر الخميس بغارات على خان يوس.

وفي شمال قطاع غزة استشهد 55 فلسطينيا 52 منهم في قصف 6 منازل مأهولة تعود لعائلات مقبل، القطناني، سويلم، النجار، خلة، سليمان.

واسشتهد فلسطينيين جراء استهداف خيمة نازحين في مدرسة الأيوبية بمخيم جباليا وقتيل بعد إلقاء طائرة مسيرة (كوادكابتر) قنبلة على مدنيين بشارع السكة قرب دوار حمودة.

وفي مدينة غزة استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 في استهداف مدنيين بمحيط شارع أبو عصر بحي الشجاعية، فيما تم انتشال جثمان فلسطيني بعد قصف حي الشجاعية، في حين استشهد فلسطيني آخر بقصف إسرائيلي قرب مسجد بدر في نفس الحي.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد 15 فلسطينيا بينهم أطفال وأصيب العشرات في قصف على مدينة خانيونس فجر اليوم الخميس.

وفي خانيونس أيضا، استشهد الأربعاء 23 فلسطينيا 4 منهم في قصف خيمة نازحين بمنطقة المواصي، و5 شهداء في قصف منزل بحي الفخاري شرق خان يونس، و3 شهداء متأثرين بإصاباتهم بقصف سابق و4 شهداء بقصف منزل قرب مستشفى غزة الأوروبي، وشهيدان في استهداف مدنيين بمنطقة قزان النجار وانتشال جثامين 4 شهداء من محيط مستشفى دار السلام.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 53 ألف شهيدا ونحو 120 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 2700 شهيد ونحو 8000 جريح منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف اسرائيل العدوان على القطاع وإنهائها اتفاق وقف إطلاق النار.