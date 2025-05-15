احتجاجات وإطلاق رصاص على المحتجون.. ماذا يحدث في طرابلس؟



وكالات

شهدت العاصمة الليبية طرابلس في الساعات الأولى من صباح الخميس، موجة احتجاجات واسعة في بلديات أبوسليم وسوق الجمعة وعين زارة، رفضا لاستمرار الصراعات المسلحة.

ونددت الاحتجاجات بقرارات حكومة الوحدة الوطنية التي اعتبرها المتظاهرون سببا مباشرا في تفاقم الأزمة الأمنية ودفع العاصمة نحو مزيد من الفوضى.

وتحوّلت التظاهرات في بلدية أبوسليم إلى مواجهات متوترة، بعدما أضرم المحتجون النيران في عدد من الآليات العسكرية، إثر إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين لتفريق المحتجين.

كما سجلت عمليات تفريق مماثلة في ميدان الشهداء وسط العاصمة باستخدام الرصاص، ما أثار موجة من الاستنكار والغضب بين المشاركين.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بإنهاء النزاع المسلح داخل الأحياء السكنية، ووقف ما وصفوه بـ"القرارات الأحادية التي تعرض أرواح المدنيين للخطر"، محمّلين حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية تدهور الأوضاع.

كما تجمع عدد من المحتجين أمام مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة، مطالبين باستقالة الحكومة وتحميلها مسؤولية الفوضى الأمنية، قبل أن يتدخل آمر الكتيبة 166، محمد الحصان، المكلف من رئاسة الأركان كقوة محايدة لفض النزاع، ويتحدث إلى المتظاهرين بهدف تهدئة الأوضاع، مؤكدا أن قوات الجيش الليبي تقف إلى جانب الشعب الليبي، وفقا لروسيا اليوم.

في المقابل، نظم العشرات من المواطنين في مدينة مصراتة وقفة مؤيدة أمام قاعة الشعب، عبّروا خلالها عن دعمهم لقرارات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مؤكدين ضرورة "فرض الأمن وتعزيز مؤسسات الدولة النظامية".