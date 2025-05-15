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أهالي وثوار مصراتة يصدرون بيانًا لدعم الحكومة ورفض عسكرة الدولة

03:27 ص الخميس 15 مايو 2025

ليبيا

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وكالات

أصدر أهالي وثوار مدينة مصراتة بيانا رسميا علقوا فيه على تطورات الأحداث المتسارعة في العاصمة الليبية طرابلس.

أكد بيان الأهالي دعمهم الكامل للحكومة الشرعية، ورفضهم لأي محاولات لتغيير السلطة خارج المسار الديمقراطي.

وجاء في البيان: "نؤكد أن أي تغيير في السلطة لا يكون إلا عبر انتخابات حرّة ونزيهة تُحترم فيها إرادة الشعب الليبي".

وأضاف الموقعون على البيان أنهم يدعمون "إنهاء جميع المراحل الانتقالية عبر مسار ديمقراطي واضح وشامل"، وفقا لروسيا اليوم.

وشدد البيان على ضرورة إنهاء كافة المظاهر المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، داعيا إلى "تفكيكها ضمن خطة وطنية شاملة تضمن استقرار البلاد".

كما عبّر أهالي وثوار مصراتة عن رفضهم لما وصفوه بـ"حملات الشيطنة السياسية والإعلامية التي تستهدف مدينة مصراتة وأهلها"، مؤكدين أنها "محاولات رخيصة تهدف إلى زرع الفتنة بين الليبيين".

وفي ختام البيان، أعربوا عن استغرابهم مما وصفوه بـ"صمت الكثير من أحرار طرابلس" حيال ما اعتبروه "مشاهد مستفزة لمأجورين يهتفون بعودة المجرم حفتر وسيف الإسلام"، محذرين من مغبة الانجرار وراء هذا الخطاب التحريضي.

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