نجاة مسؤول أمني ليبي من محاولة اغتيال في طرابلس



وكالات

نجا رئيس جهاز دعم المديريات بالمناطق، العميد علي الجابري، من محاولة اغتيال بعد تعرض سيارته لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين مجهولين في بلدية أبوسليم بالعاصمة الليبية طرابلس.

ووفق مصادر أمنية، فإن الحادث وقع بعد توجهه لتأمين المنطقة بناءً على تكليف دون أن تسفر عن إصابات، بينما لحقت أضرار مادية بمركبته.

كانت العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات في عدة مناطق بعد مقتل آمر قوة ما يعرف بالدعم والاستقرار غنيوة الككلي، وسيطرت قوات تتبع وزارة الدفاع بحكومة عبد الحميد الدبيبة على مقرات ومناطق للدعم والاستقرار الذي تم حله بقرار الحكومة.

وفي السياق ذاته أصدر المجلس الرئاسي الليبي قرارا بوقف شامل لإطلاق النار بالعاصمة.

كما أعلن عن تجميد قرارات حكومة الوحدة الوطنية ذات الطابع العسكري والأمني، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد الرئاسي، أنه شكل لجنة للتحقيق في أحداث طرابلس بدءا من يوم الإثنين وحتى الآن وأصدر أوامر لجميع الوحدات العسكرية بالعودة إلى مقراتها فورا دون قيد أو شرط.