ترامب لـ أمير قطر: لدينا أفضل المعدات العسكرية وأنتم تشترون الكثير منها



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أنه سيقام اليوم الخميس عرض جوي بمشاركة أحدث الطائرات العسكرية.

وقال ترامب: "لدينا أفضل المعدات العسكرية، وأنتم تشترون الكثير منها".

وتابع: "اليوم سيكون ما نسميه عرض جوي مع نماذج أحدث المعدات"، مضيفا أنه سيكون هناك كثير من الأمور المثيرة للاهتمام، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف ترامب، أن لديه علاقات طويلة مع القيادة القطرية، وهي لم تكن سياسية دائما.

وأكد أنه خلال زيارته عقدت قطر صفقة مع شركة "بوينغ" بقيمة 200 مليار دولار.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزور قطر في إطار جولته في الشرق الأوسط، التي كان قد زار خلالها السعودية يوم الثلاثاء.