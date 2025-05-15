هل يتوجه ترامب لتركيا للمشاركة في محادثات روسيا وأوكرانيا؟



وكالات

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وذكرت الوكالة، أن الرئيس ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق، أفاد موقع الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على تشكيل الوفد للمفاوضات مع أوكرانيا.

وبحسب الوثيقة، تم تعيين مساعد الرئاس فلاديمير ميدينسكي رئيسا للوفد، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلن الرئيس الروسي أنه سيناقش مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان إمكانية عقد مفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول، مقترحا على سلطات كييف - رغم كل شيء مضى - استئناف المفاوضات المباشرة في إسطنبول يوم 15 مايو دون أي شروط مسبقة.

من جانبه، أيد الرئيس التركي مبادرة بوتين، مؤكدا استعداده لتوفير منصة إسطنبول للمفاوضات.

يأتي اقتراح الرئيس الروسي استئنافا لجهود بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية كانت قد جرت في أوائل مارس 2022 بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروس بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، لكنها لم تسفر عن أي نتائج ملموسة.

وفي 29 مارس 2022، عقدت جولة جديدة في إسطنبول، حيث تلقت موسكو لأول مرة من كييف مبادئ اتفاق مستقبلي مكتوبة.

وتضمنت التزامات بشأن وضع أوكرانيا المحايد ورفضها نشر أسلحة لدول أجنبية بما في ذلك النووية على أراضيها، لكن الجانب الأوكراني أوقف عملية التفاوض وانسحب من المحادثات.