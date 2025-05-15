ترامب: لا أرغب في أن تأخذ المحادثات النووية مع إيران مسارًا عنيفًا

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لا يريد أن تسلك المحادثات النووية مع إيران "مسارًا عنيفًا"، داعيًا طهران إلى القبول باتفاق.

وأضاف ترامب خلال مأدبة عشاء رسمية في العاصمة القطرية الدوحة: "أنتم أيضًا تعملون معنا عن كثب في ما يتعلق بالتفاوض على اتفاق مع إيران، وهذا هو المسار الودي الذي نفضله".

وتابع الرئيس الأمريكي موضحًا: "أمامنا خياران فقط، لا يوجد ثالث أو رابع. هناك مسار ودي وآخر غير ودي. والمسار غير الودي يعني العنف، وأنا لا أريد ذلك. أقولها بوضوح: لا أريده، لكن على الإيرانيين أن يتحركوا".

وتشهد الأسابيع الأخيرة محادثات نووية حساسة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يترأس المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، الوفد الأمريكي الموجود في قطر ضمن الزيارة الرسمية، ويقود المفاوضات من الجانب الأمريكي.

وقد وافق الجانبان – الأمريكي والإيراني – على مواصلة المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق نووي.

ولم يوضح ترامب علنًا تفاصيل مطالبه، سوى تأكيده المتكرر على أن إيران لا يجب أن تمتلك سلاحًا نوويًا.