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بوتين لن يحضر.. الكرملين يكشف عن الوفد الروسي إلى محادثات اسطنبول

11:59 م الأربعاء 14 مايو 2025

الكرملين

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وكالات

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على تشكيلة الوفد الروسي إلى المحادثات المرتقبة مع الجانب الأوكراني في مدينة اسطنبول التركية.

وأعلن الكرملين، في بيان، أن مساعد الرئيس بوتين، فلاديمير ميدينسكي سيرأس الوفد الذي سيضم كلاً من: نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، رئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع، ألكسندر فومين، إضافة إلى مجموعة من الخبراء.

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن تشكيلة وفد روسيا إلى مفاوضات إسطنبول حول أوكرانيا ستتحدد بناء على القضايا التي ستطرح للمناقشة.

وقال أوشاكوف: "سنناقش القضايا السياسية والعدد الهائل من القضايا التقنية وعليه، سيتم تحديد تشكيلة وفدنا بناء على ذلك".

وأضاف أن القنصلية الروسية في تركيا والسلطات التركية تتولى ترتيبات مقر المفاوضات في إسطنبول.

وعن احتمال لقاء الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب، في إسطنبول، قال: "نعلم أن ترامب في الشرق الأوسط وهو منشغل بأمور مهمة هناك".

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