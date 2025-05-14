إستونيا: مقاتلة روسية اخترقت مجالنا الجوي يوم الثلاثاء

ريجا - (د ب أ)

أعلن الجيش الإستوني، الأربعاء، انتهاك طائرة عسكرية روسية المجال الجوي للدولة المطلة على بحر البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال الجيش الإستوني إن المقاتلة الروسية من طراز "سوخوي 35" دخلت المجال الجوي الإستوني دون إذن مساء أمس الثلاثاء فوق بحر البلطيق قرب شبه جزيرة جوميندا الواقعة شمالي إستونيا، وبقيت هناك لفترة قصيرة.

وانطلقت طائرات مقاتلة من طراز "إف – 16" تابعة للقوات الجوية البرتغالية، متمركزة في قاعدة أماري الجوية الإستونية لمراقبة المجال الجوي لدول البلطيق ضمن حلف الناتو، وأجرت طلعة استطلاعية.

ولا تمتلك الدول الثلاث في منطقة البلطيق - إستونيا ولاتفيا وليتوانيا طائرات مقاتلة خاصة بها، لذا يتناوب حلفاؤها في الناتو على مراقبة وتأمين مجالها الجوي.

واستدعت وزارة الخارجية في تالين القائم بأعمال السفارة الروسية وسلمته مذكرة احتجاج دبلوماسية.

وقال وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساكنا: "من وجهة نظر إستونيا، هذا حادث خطير جدا ومؤسف ولا يمكن قبوله إطلاقا".

وقال الجيش الإستوني إن هذا كان أول انتهاك من نوعه للمجال الجوي من جانب روسيا هذا العام، واستمر لأقل من دقيقة.

وأضاف الجيش إن الطائرة المقاتلة لم تقدم خط سيرها، وأطفأت جهاز التعريف الإلكتروني الخاص بها، ولم تواصل الاتصال اللاسلكي مع سلطات المراقبة الجوية الإستونية.

وتعد الدول لاتفيا وإستونيا وليتوانيا من ضمن أكثر المؤيدين لأوكرانيا، حيث يقومون بتزويد كييف بالدعم العسكري والمالي والإنساني في مواجهة الغزو الروسي منذ فبراير عام 2022.