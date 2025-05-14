أبو عبيدة يصف عملية إطلاق النار في الضفة الغربية بـ‘"البطولية"

وكالات

علقت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على عملية إطلاق النار التي وقعت، اليوم الثلاثاء، قرب بلدة بروقين غرب سلفيت في الضفة الغربية، ووصفتها بـ"البطولية".

وقال الناطق العسكري باسم الكتائب، "أبو عبيدة": "نبارك عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت قرب بلدة بروقين، والتي نفذها أشاوس شعبنا في الضفة الغربية".

ودعا أبو عبيدة جماهير الشعب الفلسطيني إلى "الانتفاض في وجه الاحتلال دفاعاً عن المسجد الأقصى، ومجابهةً للعدوان المتواصل على الضفة ومخيماتها، ونصرةً لأهلهم في غزة الصامدة".

ومن جانبها قالت القناة 12 العبرية، إن هناك أنباء عن عملية إطلاق نار قرب مستوطنة بركان غرب سلفيت بالضفة الغربية.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بإصابة شخصين في إطلاق نار على سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة بروخين شمالي الضفة الغربية، موضحة أن إحدى الإصابتين خطيرة.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، وقوع إصابة خطيرة لإسرائيلية في إطلاق نار قرب مستوطنة بروخين شمالي الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تلقى تقارير عن إطلاق نار قرب منطقة بروخين والتفاصيل قيد البحث.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجري عمليات تمشيط بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة بروخين.