إصابة إسرائيليين في حادث إطلاق نار بالضفة الغربية

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، إن هناك أنباء عن عملية إطلاق نار قرب مستوطنة بركان غرب سلفيت بالضفة الغربية.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بإصابة شخصين في إطلاق نار على سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة بروخين شمالي الضفة الغربية، موضحة أن إحدى الإصابتين خطيرة.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، وقوع إصابة خطيرة لإسرائيلية في إطلاق نار قرب مستوطنة بروخين شمالي الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تلقى تقارير عن إطلاق نار قرب منطقة بروخين والتفاصيل قيد البحث.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجري عمليات تمشيط بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة بروخين.