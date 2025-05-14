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ترامب: أتشرف بأنني أول رئيس أمريكي يزور قطر

10:32 م الأربعاء 14 مايو 2025

أمير قطر يستقبل ترامب

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وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعمل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم على جهوده الحثيثة، معربا عن شكره لأمير دولة قطر.

وقال ترامب: "أتشرف بأنني أول رئيس أمريكي يزور قطر"، مؤكدا أن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني هو الذي جعل هذا البلد يفخر بكل الإنجازات التي تحققت ووصفه بأنه "أمير دولة قطر قائد عظيم".

ووجه ترامب حديثه إلى بن حمد قائلا: "أبليتم بلاء حسنا فيما يتعلق بالإنجازات التي تحققت في بلادكم"، مشيرا إلى أن منطقة الخليج تشهد تطورا غير مسبوق.

وأشار ترامب، إلى أن الاستثمارات في الولايات المتحدة وصلت حاليا إلى مستويات غير مسبوقة.

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