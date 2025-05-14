الاتحاد الأوروبي يدعو لمحاسبة المسؤولين عن الاشتباكات في طرابلس الليبية

بروكسل - (د ب أ)

أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه القوي للإعلان الأخير عن الهدنة وما تلاها من تخفيف حدة التوتر في طرابلس، ليبيا.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد أعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع إصابات في صفوف المدنيين والدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية بالمناطق السكانية، وعن تعاطفه مع جميع الضحايا وأسرهم.

ولفت إلى أنه من الضروري المحافظة على الهدنة وانخراط جميع الأطراف المعنية - دون تأخير - في حوار حقيقي لحل جميع الخلافات العالقة بطريقة سلمية وبناءة.

وعلى وجه الخصوص، حث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على دعم جهود الوساطة والتهدئة الجديرة بالإشادة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

‏ويدعو الاتحاد الأوروبي بقوة إلى ضمان المساءلة الكاملة للمسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال هذه الأزمة.

وأكد الاتحاد، بحسب المتحدث، التزامه بالعمل مع جميع الشركاء الليبيين والدوليين ذوي التفكير المماثل لضمان عودة الهدوء في طرابلس والاستئناف السريع لعملية الوساطة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم.