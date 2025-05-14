إعلام عبري: ساعات حاسمة في المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى بغزة

وكالات

قالت القناة 13 العبرية، إن الساعات القادمة حاسمة في المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى بغزة.

‌‏وذكرت القناة العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قدم لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة خيارات للتقدّم في المفاوضات.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن وفد التفاوض الإسرائيلي يواصل محادثاته في قطر برفقة مبعوثي الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومبعوث شؤون الأسرى آدم بولر.

وأكدت مصادر، أن ويتكوف يحاول إقناع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع صلاحيات الوفد الإسرائيلي في الدوحة، كما يدرس المبعوث الأمريكي مقترحات إضافية للإفراج عن الأسرى على دفعات بهدف الدفع نحو وقف القتال.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن دبلوماسي إسرائيلي، الأربعاء، إن هناك محادثات دولية جادة تجري حاليا برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف النار بغزة.

‌‏وأكد الدبلوماسي الإسرائيلي، أن ترامب يسعى لصفقة بغزة قبل نهاية جولته بالمنطقة، مشيرا إلى أنه الرئيس الأمريكي سيلتقي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا تم التوصل لصفقة بغزة.

‌‏وأشار الدبلوماسي الإسرائيلي، إلى أن الوفد الإسرائيلي بالدوحة يناقش حاليا وقف النار بغزة، كما تبحث التوصل لاتفاق لوقف الحرب بغزة.

‌‏وكشف الدبلوماسي الإسرائيلي، أن المبادرة تتضمن وقفا لإطلاق النار خلال أيام مقابل إطلاق نصف الأسرى، كما تتضمن فترة انتقالية تنسحب خلالها إسرائيل إلى حدود القطاع.