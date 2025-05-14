تتضمن 7 مراكز إيواء.. جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء مناطق بشمال غزة

وكالات

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أوامر إخلاء لعدد من المناطق في حي الرمال الجنوبي شمالي قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "إلى سكان قطاع غزة الموجودين في البلوكات: 633, 706, 785, 786, 787 في منطقة حي الرمال الجنوبي.. نظرا لقيام حركة حماس باستغلال المناطق المدنية لأنشطة إرهابية مثلما يتضح في الصورة المرفقة سيهاجم جيش الدفاع في المنطقة بقوة شديدة"، وفق زعمه.

وقال أدرعي: "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء المنطقة.. تتحمل فصائل المقاومة وفي مقدمتها حماس المسؤولية الكاملة عن معاناة ونزوح السكان.. من أجل سلامتكم اخلوا المنطقة فورًا".

وذكرت تقارير إعلامية، أن المناطق التي طلب جيش الاحتلال إخلاءها في حي الرمال الجنوبي تشمل 7 مراكز إيواء من بينها الجامعة الإسلامية التي تؤوي مئات النازحين.