إعلان

تتضمن 7 مراكز إيواء.. جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء مناطق بشمال غزة

08:22 م الأربعاء 14 مايو 2025

أفيخاي أدرعي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أوامر إخلاء لعدد من المناطق في حي الرمال الجنوبي شمالي قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "إلى سكان قطاع غزة الموجودين في البلوكات: 633, 706, 785, 786, 787 في منطقة حي الرمال الجنوبي.. نظرا لقيام حركة حماس باستغلال المناطق المدنية لأنشطة إرهابية مثلما يتضح في الصورة المرفقة سيهاجم جيش الدفاع في المنطقة بقوة شديدة"، وفق زعمه.

وقال أدرعي: "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء المنطقة.. تتحمل فصائل المقاومة وفي مقدمتها حماس المسؤولية الكاملة عن معاناة ونزوح السكان.. من أجل سلامتكم اخلوا المنطقة فورًا".

وذكرت تقارير إعلامية، أن المناطق التي طلب جيش الاحتلال إخلاءها في حي الرمال الجنوبي تشمل 7 مراكز إيواء من بينها الجامعة الإسلامية التي تؤوي مئات النازحين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أفيخاي أدرعي جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة حماس حي الرمال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سيرة نادي الأولمبي.. ماض مجيد وأبطال يبحثون عن حاضر (قصص مصورة)
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ