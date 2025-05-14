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أمريكا.. إحباط خطة لمهاجمة موقع للجيش في ضواحي ديترويت

08:03 م الأربعاء 14 مايو 2025

الجيش الأمريكي أرشيفية

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ديترويت - (أ ب)

قالت السلطات الأمريكية اليوم الأربعاء، إنه تم اعتقال رجل (19 عاما) بعد أن قضى شهورا في التخطيط لشن هجوم على موقع للجيش الأمريكي في ضواحي ديترويت.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي إن الرجل كان يخطط لإطلاق نار جماعي على "قيادة الدبابات والسيارات والأسلحة" التابعة للجيش في وارن، والتي تعرف باسم ترسانة ديترويت، نيابة عن تنظيم الدولة "داعش".

وقالت السلطات إن الرجل المعتقل لم يكن يعلم أنه كان يتآمر مع اثنين من موظفي مكتب التحقيقات الاتحادي السريين، اللذين قاما بتسجيل صوتي وبالفيديو لاجتماعاتهما معه، بما في ذلك مخططات مكتوبة بخط اليد للموقع.

وتضمنت الخطة إرسال أحد العملاء السريين إلى مقر القيادة مع قنابل مولوتوف وأسلحة هجومية، وفقا لتقرير المحكمة.

وقال المحامي الأمريكي جيروم جورجون جونيور إن "مساعدة داعش أو أي منظمة إرهابية أخرى على إعداد أو تنفيذ أعمال عنف ليست فقط جريمة بشعة وإنما هي تهديد لأمتنا بأكملها وطريقة حياتنا".

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