ترامب يشيد بجهود أمير قطر في إنهاء الكثير من النزاعات الدولية

الدوحة - (د ب أ)

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجهود الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في إنهاء الكثير من النزاعات الدولية مُبديًا إعجابه الشديد به.

وقال ترامب في كلمة قصيرة على هامش توقيع ثلاث اتفاقيات تفاهم بين البلدين في مقر الديوان الأميري بحضور وسائل الإعلام: "أعرف الشيخ تميم جيداً ومنذ فترة طويلة وأثق كثيرا في جهوده لإنهاء الكثير من الصراعات والأزمات الدولية".

وكان ترامب قد وصل للدوحة ظهر اليوم قادماً من السعودية، وكان في مقدمة مستقبليه بمطار حمد الدولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتأتي زيارة ترامب إلى قطر ضمن جولة خليجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني ومناقشة قضايا إقليمية ملحة.

وقال ترامب في كلمته: "قضيت بضع ساعات مع الأمير تميم، ناقشنا خلالها الكثير من المسائل منها الحرب بين روسيا وأوكرانيا والعديد من الأماكن الأخرى".

وأضاف: "لدي إحساس واضح، وحدسي يخبرني وأنا أثق في حلحلة الأمور بفضل الشيخ تميم".

وتابع ترامب قائلا: "نشكر الأمير على الجهود التي يبذلها، وأقول له: لقد كنت صديقاً دائماً.. وصداقتنا تعود للكثير من السنوات وأشكرك على الصداقة التي تعود لسنوات كثيرة، وأعلم أن هناك صداقة كبيرة مع الأمير محمد بن سلمان وهو شخص استثنائي ومميز وأتمنى أن تتوطد العلاقات لأن الشرق الأوسط يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لنا".

وأضاف أيضاً: "وفرنا الأسلحة الجديدة المبنية على التكنولوجيا الحديثة لدولة قطر، ولدينا الكثير من المعاهدات والعلاقات الثنائية التي تجمعنا.. وما صنعته قطر كدولة شيء جميل.. فقد قامت بعمل بنية تحتية رائعة للغاية".