دبلوماسي إسرائيلي: ترامب يسعى لوقف النار بغزة قبل نهاية جولته بالمنطقة

وكالات

‌‏قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن دبلوماسي إسرائيلي، الأربعاء، إن هناك محادثات دولية جادة تجري حاليا برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف النار بغزة.

‌‏وأكد الدبلوماسي الإسرائيلي، أن ترامب يسعى لصفقة بغزة قبل نهاية جولته بالمنطقة، مشيرا إلى أنه الرئيس الأمريكي سيلتقي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا تم التوصل لصفقة بغزة.

‌‏وأشار الدبلوماسي الإسرائيلي، إلى أن الوفد الإسرائيلي بالدوحة يناقش حاليا وقف النار بغزة، كما تبحث التوصل لاتفاق لوقف الحرب بغزة.

‌‏وكشف الدبلوماسي الإسرائيلي، أن المبادرة تتضمن وقفا لإطلاق النار خلال أيام مقابل إطلاق نصف الأسرى، كما تتضمن فترة انتقالية تنسحب خلالها إسرائيل إلى حدود القطاع.