دبلوماسي إسرائيلي: ترامب يسعى لوقف النار بغزة قبل نهاية جولته بالمنطقة
وكالات
قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن دبلوماسي إسرائيلي، الأربعاء، إن هناك محادثات دولية جادة تجري حاليا برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف النار بغزة.
وأكد الدبلوماسي الإسرائيلي، أن ترامب يسعى لصفقة بغزة قبل نهاية جولته بالمنطقة، مشيرا إلى أنه الرئيس الأمريكي سيلتقي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا تم التوصل لصفقة بغزة.
وأشار الدبلوماسي الإسرائيلي، إلى أن الوفد الإسرائيلي بالدوحة يناقش حاليا وقف النار بغزة، كما تبحث التوصل لاتفاق لوقف الحرب بغزة.
وكشف الدبلوماسي الإسرائيلي، أن المبادرة تتضمن وقفا لإطلاق النار خلال أيام مقابل إطلاق نصف الأسرى، كما تتضمن فترة انتقالية تنسحب خلالها إسرائيل إلى حدود القطاع.
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