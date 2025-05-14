جوتيريش يعرض دعم الأمم المتحدة لجهود التوصل إلى حل سلمي بأوكرانيا

برلين - (د ب أ)

عرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعم المنظمة الدولية لجهود التوصل إلى حل سلمي عادل في حرب أوكرانيا، وفي الوقت ذاته، شدد على أن وقف إطلاق النار يجب أن يؤدي إلى حل يحترم القانون الدولي وسلامة الأراضي الأوكرانية.

جاءت تصريحات جوتيريش في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء، في ختام مؤتمر دولي تناول إصلاح بعثات حفظ السلام الأممية.

وقال جوتيريش محذرا: "في اليوم الذي نتخلى فيه عن الدفاع عن القانون الدولي، نُمهِّد الطريق للفوضى في العالم بأسره".

وأضاف جوتيريش أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم أي دعم يُطلب منها من قبل الطرفين، ورأى أنه إذا أمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد وقف إطلاق النار وحل سلمي، فسيكون ذلك خطوة كبيرة إلى الأمام.

وفي أثناء ذلك، لم يتضح بعد متى وبأي صيغة ستُعقد محادثات محتملة في إسطنبول.

وأدلى جوتيريش بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، وتعهّد الوزيران بتقديم مبلغ إضافي قدره 82 مليون يورو لصالح بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وبدعوة من ألمانيا، عقد ممثلون من أكثر من 130 دولة منذ أمس الثلاثاء مؤتمرا في مقر وزارة الخارجية الألمانية للتعهد بتقديم إسهامات ملموسة ووضع بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على أسس متينة.

وكما فعل أمس، أكد جوتيريش على ضرورة إجراء إصلاحات في بعثات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى وجود مشكلات مالية كبيرة أحيانًا، وقال: "من الأساسي للغاية أن تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها المالية، وأن تدفع المبالغ المستحقة بالكامل وفي الوقت المحدد".

يشار إلى أنه من المقرر أن يسافر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدينة إسطنبول التركية غدا الخميس، استجابةً لعرض من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات سلام مباشرة هناك.

وحتى الآن، لم يوضح الكرملين من سيمثل موسكو فعليًا في هذه المحادثات.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أثناء زيارته للسعودية أمس الثلاثاء بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيسافر إلى تركيا لحضور اجتماع محتمل بين الرئيسين الأوكراني والروسي.