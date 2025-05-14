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البيت الأبيض: استثمارات قطرية بقيمة 38 مليار دولار تشمل دعم قاعدة "العديد" الجوية

06:55 م الأربعاء 14 مايو 2025

كارولين ليفيت متحدثة البيت الأبيض

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وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء، إن الاتفاقيات الموقعة مع قطر تشمل أكثر من 243 مليار دولار تخص شراء الخطوط الجوية القطرية لطائرات بوينغ ومحركات طائرات من جنرال إلكتريك.

وأوضحت ليفيت، أن قطر ستشتري 210 طائرات بوينج من طرازي "787 دريملاينر" و"777 إكس".

وذكرت ليفيت، أن أمريكا وقطر وقعتا بيانا عن استثمارات محتملة بقيمة 38 مليار دولار تشمل دعم قاعدة "العديد" الجوية في قطر، موضحة أن توقيعات اليوم تمثل نية الرئيس ترامب تسريع استثمار قطر الدفاعي في الشراكة الأمنية.

وقالت صحيفة "‏رويترز" البريطانية نقلا عن وثيقة، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصل على تعهد اقتصادي من قطر بمبلغ 1,2 تريليون دولار.

‏وذكرت تقارير، أن اتفاقيات قطر مع الولايات المتحدة تشمل أكثر من 243 مليار دولار لشراء طائرات بوينج ومحركات طائرات.

‏‏وأفادت تقارير، بأن شركة "رايثيو" الأمريكي للصناعات الدفاعية أبرمت اتفاقا بمليار دولار تحصل قطر بموجبه على قدرات مضادة للمسيرات.

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