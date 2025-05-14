إعلان

ترامب من قطر: "بوينج" الأمريكية شهدت الحصول على أكبر طلب في تاريخها

06:31 م الأربعاء 14 مايو 2025

أمير قطر وترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه ناقش مع أمير دولة قطر تميم بن حمد قضايا العالم وبينها روسيا وأوكرانيا و"قد ساعدتمونا كثيرا كما بحثنا ملف إيران"، موضحا أن المناقشات استمرت لساعتين.

وأشار ترامب، إلى أن شركة "بوينج" الأمريكية شهدت الحصول على أكبر طلب في تاريخها والعدد الإجمالي يبلغ 160 طائرة.

ووجه الرئيس الأمريكي، الشكر للأمير القطري "على الصداقة العريقة وطالما جمعتنا علاقة مميزة جدا.. إنه لشرف عظيم أن أكون هنا في هذا المكان الجميل".

من جانبه، قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إنه ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأوضاع في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمير قطر زيارة ترامب لقطر شركة بوينج الأمريكية تميم بن حمد آل ثاني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سيرة نادي الأولمبي.. ماض مجيد وأبطال يبحثون عن حاضر (قصص مصورة)
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ