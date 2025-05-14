ترامب من قطر: "بوينج" الأمريكية شهدت الحصول على أكبر طلب في تاريخها

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه ناقش مع أمير دولة قطر تميم بن حمد قضايا العالم وبينها روسيا وأوكرانيا و"قد ساعدتمونا كثيرا كما بحثنا ملف إيران"، موضحا أن المناقشات استمرت لساعتين.

وأشار ترامب، إلى أن شركة "بوينج" الأمريكية شهدت الحصول على أكبر طلب في تاريخها والعدد الإجمالي يبلغ 160 طائرة.

ووجه الرئيس الأمريكي، الشكر للأمير القطري "على الصداقة العريقة وطالما جمعتنا علاقة مميزة جدا.. إنه لشرف عظيم أن أكون هنا في هذا المكان الجميل".

من جانبه، قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إنه ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأوضاع في المنطقة.