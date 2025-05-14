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ترامب يعلق على رخام الديوان الأميري في أول زيارة أمريكية رسمية لقطر (فيديو)

06:02 م الأربعاء 14 مايو 2025

أمير قطر وترامب

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كتبت- سلمى سمير:

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان في استقباله أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الأميري، وذلك في زيارة رسمية تأتي ضمن جولة خليجية مثقلة بالتحولات الإقليمية.

وأثناء كلمته بعد تجوله داخل أروقة الديوان الأميري، لفت الرئيس الأمريكي الانتباه بتعليق غير تقليدي حين أبدى إعجابه بالتصميم المعماري للمقر قائلاً: "انظر إلى هذا المبنى، إنه رائع جدًا... أنا عملت في مجال البناء والعقارات وأستطيع القول إن الرخام المستخدم هنا ممتاز وفاخر. نحن نثمن كل ما قمتم به".

من جانبه عبر الشيخ تميم عن تفاؤله بمساعي إحلال السلام، قائلاً: "الجميع يرغب في تحقيق السلام في المنطقة، ونأمل أن تكون هذه المرة مختلفة". وأضاف مخاطبًا الرئيس الأمريكي: "أعلم أنك رجل يسعى للسلام، ونؤمن بأن العمل المشترك يمكن أن يُحدث فارقًا حقيقيًا، ليس فقط في منطقتنا، بل أيضًا في مناطق أخرى مثل الأزمة الروسية الأوكرانية".

كما صرح تميم، بالقول، أن الرئيس ترامب، هو أول رئيس أمريكي يقوم بزيارة رسمية لقطر.

وجاءت زيارة ترامب إلى قطر بعد يوم حافل في العاصمة السعودية الرياض، شهد تطورات غير مسبوقة، أبرزها إعلان ترامب عزمه رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

وجاء هذا القرار مصحوبًا بلقاء تاريخي جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وانضمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تقنية الاتصال المرئي.

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